Published: 28 May 2023 2 PM Updated: 28 May 2023 2 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

இரவோடு இரவாக 15 கி.மீ. பயணித்த அரிசி கொம்பன்... வனத்திற்குள் அனுப்ப கும்கி யானைகள் ஏற்பாடு!

இரவு முழுவதும் அங்கேயே இருக்கும் என வனத்துறையினர் கணித்திருந்த வேளையில், நேற்று இரவு 12 மணி அளவில் சுமார் 15 கிலோ மீட்டர் நடந்தே பயணித்து சுருளி அருவி செல்லும் சாலையில் தனியார் தோட்டத்திற்கு சென்றது.

News சுயம்பு கும்கி