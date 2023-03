Published: Just Now Updated: Just Now

`லாபத்தை அள்ளித்தரும் இயற்கை வேளாண்மை’! முன்னோடி விவசாயி பண்ணையில் களப் பயிற்சி!

தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடியில் இயற்கை முறையில் 50 ஏக்கரில் கரும்பு, எலுமிச்சை, மரப்பயிர்கள் சாகுபடி செய்து வருகிறார் முன்னோடி இயற்கை விவசாயி, ’புளியங்குடி’ அந்தோணிசாமி. கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இயற்கை விவசாயம் செய்து வருகிறார்.

News ’புளியங்குடி’ அந்தோணிசாமி