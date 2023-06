Published: Just Now Updated: Just Now

21 வகையான மா ரகங்களை விளைவித்து... 1 லட்சம் ரூபாய் லாபம் எடுத்த பொறியாளர்!

குஜராத்தில் பொறியாளர் ஒருவர் தனது வீட்டை சுற்றி 21 வகையான மாமரங்களை நட்டு மகசூல் எடுத்துள்ளார். அதனை விற்பனை செய்து லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கவும் செய்துள்ளார்.

Agriculture Kesar mangoes | கேசர் மாம்பழம்