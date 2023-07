Published: 22 Jul 2023 10 AM Updated: 22 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

12 வருடங்களுக்கு பின் உயர்ந்த மஞ்சள் விலை... ஆனாலும் விவசாயிகளுக்கு பயன் இல்லை!

12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மஞ்சள் விலை குவிண்டால் ரூ.13,000க்கும் மேல் உயா்ந்துள்ள நிலையில், பழைய மஞ்சளுக்கு விலை கிடைக்காததாலும், புதிதாக சாகுபடி செய்ய நிலம் இல்லாததாலும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.