``டிராக்டர் வாங்க பணமில்ல... அதனால டிராக்டரையே உருவாக்கிட்னேன்" - சாதித்து காட்டிய விவசாயி..!

ஒரே நாளில், இந்த டிராக்டர் உருவாக்கிய சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் பெற்றுள்ளது. விவசாயிகள் பலரும் இதனைப் பாராட்டி வருகின்றனர். அதோடு கூடவே புது ஆர்டர்களும் குவிந்து வருகின்றன.

Agriculture வினோத் குமார் படேல் உருவாக்கிய டிராக்டர்! ( @social media )