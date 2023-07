Published: 23 Jul 2023 11 AM Updated: 23 Jul 2023 11 AM

கதிர்வீச்சு தொழில்நுட்பத்தில் வெங்காயத்தை சேமிக்கும் மத்திய அரசு... பாதுகாப்பான தொழில்நுட்பமா?

``வெங்காயம் விலை உயர்வை தடுக்க 3 லட்சம் டன் அரசு கொள்முதல் செய்து கையிருப்பில் வைத்துள்ளது. மேலும் வெங்காயம், நீண்ட நாள் அழுகாமல் இருக்க கதிர்வீச்சை பயன்படுத்தி சோதனை செய்ய உள்ளது..."