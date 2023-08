Published: 09 Aug 2023 11 AM Updated: 09 Aug 2023 11 AM

தக்காளி திருட்டை தடுக்க தோட்டத்தில் CCTV கேமரா பொருத்திய விவசாயி!

``எனது தோட்டத்தில் இருந்து 20 முதல் 25 கிலோ தக்காளி திருட்டு போய்விட்டது. இன்னும் அதிகமான தக்காளி பழுக்காமல் இருக்கிறது. அதனை பாதுகாக்க ரூ.22 ஆயிரம் செலவு செய்து கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தி இருக்கிறேன்." - விவசாயி