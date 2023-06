Published: Just Now Updated: Just Now

`மாற்று பயிர் சாகுபடியில் விவசாயிகள் பயன்பெறலாம்!’

குறுவை சாகுபடியில் அதற்கு பதிலாக சிறுதானியங்கள், பயிறு வகைகளை சாகுபடி செய்து விவசாயிகள் அதிக விளைச்சல் பெறலாம் என வேளாண் இணை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.