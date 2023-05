Published: 28 May 2023 8 AM Updated: 28 May 2023 8 AM

``மண் வளம் பெருகும்; மகசூல் கூடும்” - ஆட்டுக்கிடை அமைக்க ஆர்வம் காட்டும் டெல்டா விவசாயிகள்!