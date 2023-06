Published: Just Now Updated: Just Now

நீர் பாசனம் பெறும் விவசாய நிலம் 50% க்கு மேல் அதிகரித்துள்ளது.. 40% மழையை நம்பி உள்ளது!

போதிய பருவமழை இல்லாவிட்டால் விவசாய வருமானம் பாதிக்கப்படும். நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கிராமப்புற பொருளாதாரம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.