Published: 21 Apr 2023 11 AM Updated: 21 Apr 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

`பிரதமர் மோடி பெயரில் மாம்பழம்’ மேங்கோ மேனின் அடுத்த ரகம்!

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீதான அபிமானத்தில் அவருடைய பெயரில் புதிய மாம்பழ வகையை உற்பத்தி செய்துள்ளார்த் பீகாரை சேர்ந்த மாம்பழ மனிதர்.

Share