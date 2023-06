Published: 21 Jun 2023 9 AM Updated: 21 Jun 2023 9 AM

`என் தோட்டத்தில் விளைந்த மாம்பழங்கள்' சமூக வலைதளத்தில் புகைப்படம் பகிர்ந்தவருக்கு நேர்ந்த கதி!

`தவளை தன் வாயால் கெடும் என்பது போல', அந்த மாம்பழங்களை அவர் சோஷியல் மீடியாவில் பதிவிட்ட அடுத்த நாளே திருடி தங்களுடைய கைவரிசையைக் காட்டி இருக்கின்றனர் மர்ம நபர்கள்.