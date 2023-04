Published: 22 Apr 2023 10 AM Updated: 22 Apr 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

உலக வர்த்தகத்தில் பல ஆயிரம் கோடிகளை குவிக்கும் முருங்கை... நம் விவசாயிகள் லாபம் எடுப்பது எப்படி?

உலக நாடுகளின் ஒட்டுமொத்த முருங்கை உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு சுமார் 25 சதவிகிதம் இடம்பிடித்து முன்னிலை வகிக்கிறது. ஆனால் முருங்கையின் உலகச் சந்தை விற்பனையில் நம் நாட்டின் பங்களிப்பு 2 சதவிகிதம்கூட இல்லை.

Share