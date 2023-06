Published: 17 Jun 2023 11 AM Updated: 17 Jun 2023 11 AM

7-ம் வகுப்பை தாண்டவில்லை... ஒரே மரத்தில் பல ரகங்களை உருவாக்கிய மாம்பழ மனிதர்..!

வழக்கமாக ஒரு மாமரத்தில் ஒரு வகை மாம்பழம்தான் விளைவதை நாம் பார்த்திருப்போம். ஆனால் கலிமுல்லா கான் ஒரே மாமரத்தில் பல ரக மாம்பழங்களை விளைய வைத்து சாதனை படைத்தார்.