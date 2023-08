Published: Just Now Updated: Just Now

``இந்தத் தொகையே போதும்..." 150 ரூபாய் தக்காளியை 80 ரூபாய்க்கு விற்கும் ஊட்டி சகோதரர்கள்!

மலை காய்கறி, தேயிலை விளையும் நீலகிரியில் நாட்டுத் தக்காளியை விளைவித்து, உள்ளூர் மக்களுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்து வருகிற விவசாய சகோதரர்களுக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.