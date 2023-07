Published: Just Now Updated: Just Now

1000 ஏக்கரில் மிளகு விவசாயம்: ரூ.25 கோடி வருமானம்: ரூ.7 கோடியில் ஹெலிகாப்டர் வாங்கிய விவசாயி!

''படித்து முடித்தவுடன் ஸ்டேட் பேங்க்கில் சிறிது காலம் பணியாற்றினேன். அதன் பிறகு 1998-ம் ஆண்டு என் வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டு முழுமையாக விவசாயத்தில் ஈடுபட ஆரம்பித்தேன்" - ராஜாராம் திரிபாதி