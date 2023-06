Published: Just Now Updated: Just Now

``10 ஆண்டுகளாக தூர்வாரவில்லை; வயல்களில் தேங்கும் மழை நீர்..." – வேதனை பகிரும் விவசாயிகள்!

``வடிகால் தூர்வாரப்படாததால் மழை நீர் வடிவதற்கு வழியில்லாமல் வயல்களில் தேங்கி நிற்கிறது. நெற்பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி கிடப்பதால் முத்து முத்தாக இருந்த நெல் மணிகள் கருக்காயாக மாறக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது" விவசாயிகள்