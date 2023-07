Published: Just Now Updated: Just Now

தக்காளியை பாதுகாக்க ஜிம்பாய்ஸ்! இது புதுசா இருக்கே... எங்கே தெரியுமா?

ஒரு கிலோ 15 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி வந்த தக்காளி இன்று 150 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. கிலோ கணக்கில் தக்காளியை வாங்கி கொண்டிருந்த மக்கள், தற்போது கிராம் கணக்கில் வாங்கி கொண்டிருக்கின்றனர்.