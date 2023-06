Published: Just Now Updated: Just Now

`இளநீர் விற்க சூப்பர் ஐடியா' எழுத்தாளர் ராஜேஷ்குமார் பார்த்த வியாபாரியின் யுக்தி!

வெயிலோட பிடியிலிருந்து தப்பிக்க அந்த கடைக்கு இளநீர் குடிக்கச் சென்றேன். அப்போது கடையிலிருந்த இளநீர் குலைகளை கவனித்தேன். ஒவ்வோர் இளநீர் குலையிலும் ஒவ்வொரு தமிழ் எழுத்து கோணல் மாணலாய் எழுதப்பட்டிருந்தது. வ, கு, தோ, தே... என்று இருந்தது.