Published: 23 Apr 2023 9 AM Updated: 23 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

கோடைக்காலம்... மாடித்தோட்டம் வாடி, வதங்கமால் இருக்க செய்ய வேண்டிய பராமரிப்பு முறைகள்..!

கோடைக்காலத்தில் மாடித் தோட்டங்களுக்கு இரண்டு முக்கிய பாதிப்புகள் இருக்கும். ஒன்று வெயில் அதிகமாக இருக்கும். இரண்டாவது நாம் தாவரங்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் ஊற்றினாலும் அது சீக்கிரமே வற்றிபோகும்.

Share