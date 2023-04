Published: 02 Apr 2023 11 AM Updated: 02 Apr 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

`புவிசார் குறியீட்டில் மேலும் 11 பொருள்கள்’ - இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்த தமிழ்நாடு!

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 56 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவிலேயே புவிசார் குறியீடு அதிக அளவில் பெற்றுள்ள மாநிலமாக முதல் இடத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது.