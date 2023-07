Published: Just Now Updated: Just Now

`காவிரியில் அதிகரிக்கும் நீர் வரத்து’ - மேட்டூர் அணையிலிருந்து 12,000 கன அடி நீர் திறப்பு!

காவிரியாற்றில் நீர்வரத்து தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர் திறப்பு விநாடிக்கு 12 ஆயிரம் கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Agriculture காவிரி ஆறு ( File Photo )