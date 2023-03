Published: 19 Mar 2023 9 AM Updated: 19 Mar 2023 9 AM

`2.5 கோடி விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள்' சிறுதானியங்களுக்கு நாணயம், ஸ்டாம்ப் வெளியிட்ட பிரதமர் மோடி!

சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டு 2023-யை ஒட்டி டெல்லியில் சிறப்பு மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் அஞ்சல் தலை மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ நாணயம் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.