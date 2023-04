Published: Just Now Updated: Just Now

``100 பேரில் 60 பேருக்கு சொந்த நிலம் கூட இல்லை" பீகாரில் பேசிய பிரஷாந்த் கிஷோர்!

பீகாரில் 100 பேரில் 60 பேருக்கு சொந்தமாக ஒரு நிலம் கூட இல்லை. மேலும் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இல்லாததால், தொழிலாளிகளாக வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளதாக பிரசாந்த் கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார்.