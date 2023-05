Published: 26 May 2023 2 PM Updated: 26 May 2023 2 PM

கொடைக்கானலில் 60 -வது கோடை விழா... பூத்துக்குலுங்கும் மலர்கள்; குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்!

பிரையண்ட் பூங்காவில் ஒட்டகசிவிங்கி, பாண்டா, பெல், வாத்துகள், டோனியின் டி-சர்ட் போன்ற மலர் பொம்மைகள், கொடைக்கானலில் விளையும் கேரட், பீட்ரூட், முள்ளங்கி உள்ளிட்ட காய்கறிகள் மூலம் செய்யப்பட்ட காட்டெருமை, மயில், அணில், வரிக்குதிரை ஆகிய காய்கறி சிற்பங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.