Published: 23 Mar 2023 10 AM Updated: 23 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

பட்டா, சிட்டா... ``வாரிசு விவசாயிகளை நெறிமுறைபடுத்த நடவடிக்கை"! வேளாண்துறை செயலர் பேட்டி

``பாரம்பரிய நாட்டு விதைகளை மீட்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அதேபோல நாட்டு விதைகளை மீட்கும் விவசாயிகளுக்கு தோட்டகலை சார்பில் பரிசுகள் வழங்கப்படும்" - வேளாண்துறை செயலர்.