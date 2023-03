Published: 19 Mar 2023 10 AM Updated: 19 Mar 2023 10 AM

"இதையெல்லாம் தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்டில் அமல்படுத்தலாம்!" - ஆலோசனை வழங்கும் அமெரிக்கவாழ் தமிழக இளைஞர்!

அமெரிக்காவில் பணியாற்றிவரும் கரூரைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர், தான் பணியாற்றிய, சுற்றுலா சென்ற நாடுகளில் பார்த்தவை கொண்டு, தமிழக பட்ஜெட்டில் இன்னென்ன திட்டங்களை அறிவிக்கலாம் என்று தமிழக அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளுக்கு 20 ஆலோசனைகளை அனுப்பியிருக்கிறார்.