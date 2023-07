Published: 28 Jul 2023 11 AM Updated: 28 Jul 2023 11 AM

`வேளாண்மை லாபம் தரும் தொழிலாக மாற வேண்டும்!’ - திருச்சி வேளாண் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் முதல்வர்!

``உழவர்கள் வெறும் உற்பத்தியாளர்களாக மட்டும் இருந்துவிடக் கூடாது. விற்பனையாளர்களாகவும் மாற வேண்டும். உழவர்களுக்கு தொழில்நுட்பம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதிகாரிகளுக்கு வேளாண்மை தெரிந்திருக்க வேண்டும். இவை இரண்டும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டால் வேளாண்மை என்பது வர்த்தகத் தொழிலாக மாறும்”