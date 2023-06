Published: 04 Jun 2023 10 AM Updated: 04 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

வேளாண் துறை அறிமுகப்படுத்திய ஆந்திரா நிலக்கடலை... விவசாயிகளுக்கு எந்த வகையில் பயன் தரும்?

`கதிரி லேபாக்‌ஷி 1812' வகை நிலக்கடலை அதிக மகசூல் தரக்கூடியது. எனவே மானாவாரி சாகுபடியை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் வேளாண் துறை சார்பில் இந்த ரகம் நிலக்கடலை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Agriculture `கதிரி லேபாக்‌ஷி 1812 ' வகை நிலக்கடலை