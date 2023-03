Published: Just Now Updated: Just Now

75 ஆண்டுகள் கனவு... அத்திக்கடவு- அவிநாசி திட்டப்பணிகள் 25 நாள்களில் நிறைவு பெறும்!

75 ஆண்டு விவசாயிகளின் கோரிக்கையான அத்திக்கடவு- அவிநாசி திட்டப்பணிகள் தாெடர்பான அதிகாரிகளின் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.