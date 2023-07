Published: 16 Jul 2023 11 AM Updated: 16 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

காவிரி நீர்... ஜெயலலிதா செய்தார்.... ஸ்டாலின் ஏன் தயங்குகிறார்?

``அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா, முதலமைச்சர் எஸ். எம்.கிருஷ்ணா உச்ச நீதி மன்றத்தின் உத்தரவை மதிக்கவில்லை என்றும் அவரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் சட்ட ரீதியான நெருக்கடியை ஏற்படுத்தினார்..."