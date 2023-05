Published: 02 May 2023 2 PM Updated: 02 May 2023 2 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

`தூர்வாரும் பணிகளைக் கண்காணிக்க செல்போன் செயலி’ - நீர்வளத்துறையின் புதிய முயற்சி!

``இந்த செல்போன் செயலி மூலம் பணிகள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடைபெறும். முதற்கட்டமாக இந்த செயலி நீர்வளத்துறை அலுவலர்கள், பொறியாளர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும்."

Share