Published: 17 Mar 2023 9 AM Updated: 17 Mar 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

மும்பை நோக்கி நடைப்பயணமாக வரும் விவசாயிகள்! முதல்வர் ஷிண்டே சந்திக்க முடிவு!

வெங்காயம் உட்பட விவசாய விளை பொருட்களுக்கு போதிய விலை கிடைக்கவேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மகாராஷ்டிரா விவசாயிகள் நாசிக்கிலிருந்து மும்பை நோக்கி நடைப்பயணமாக வருகின்றனர்.