Published: 05 Apr 2023 8 AM Updated: 05 Apr 2023 8 AM

டெல்டாவில் நிலக்கரி சுரங்கம்... பேரதிர்ச்சியில் விவசாயிகள்!

காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் நிலக்கரி எடுப்பதற்கான ஏல அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இது டெல்டா விவசாயிகளையும், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களை மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த டெல்டா மக்களையுமே பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.