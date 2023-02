Published: Just Now Updated: Just Now

``கடந்த ஆண்டுவரை அரசு செலவு செய்து பராமரித்த குளத்தைக் காணவில்லை!” - விவசாயி குற்றச்சாட்டு!

``தற்போது தனியார் நிறுவனம், குளத்தை மூடிவிட்டு அங்கு சூரிய மின்உற்பத்தி மையம் அமைக்க முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் செய்ததற்கு, ‘அந்தப் பகுதியில் குளமே கிடையாது’ எனத் தெரிவித்து விட்டார்கள்" - விவசாயி இலோசியஸ்