விவசாயிகளே... வேளாண் கருவிகள் வாங்க மானியங்களை முன்பே பெறலாம்..!

தமிழக அரசின் வேளாண் இயந்திரமயமாக்கும் திட்டத்தின் மூலம் விவசாயத்தில் வேலையாள்கள் பற்றாக்குறை நிவர்த்தி செய்யப்படுவதோடு, குறித்த காலத்தில் பயிர் சாகுபடி மேற்கொள்ளவும் வழிவகை செய்யப்படுகிறது.