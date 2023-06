Published: Just Now Updated: Just Now

விதை, தேனி பெட்டிகள்; 50 % மானியம்... தோட்டக்கலை இயக்க திட்டத்தில் பயன்பெற அழைப்பு!

தேசிய தோட்டக்கலை இயக்க திட்டத்தின் கீழ் நிழல் வலைக்குடில், பசுமை குடில், விதைகள், வெங்காய சேமிப்பு அமைப்பு போன்றவை மானியத்தில் வழங்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.