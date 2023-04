Published: Just Now Updated: Just Now

``டெல்டாவை பாஜக அரசு அழிக்க நினைக்கிறது” - நிலக்கரி திட்டத்துக்கு எதிராக கொந்தளிக்கும் விவசாயிகள்!

``ஆசியாவிலேயே நீண்ட சமவெளி பரப்பான டெல்டா பொன் விளையும் பசுமை பூமியாகத் திகழ்கிறது. ஒன்றிய அரசு விவசாயிகளிடம் கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் நடத்தாமல், தமிழக அரசின் ஒப்புதல் பெறாமல், நிலக்கரி எடுக்கப்படும் என அறிவித்திருக்கிறது." - விவசாயிகள்