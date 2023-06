Published: Just Now Updated: Just Now

காபி தொழிற்சாலையில் உருவாகின்றது உணவு தானிய கிடங்கு... விவசாயிகள் வரவேற்பு!

தேனி மாவட்டம் போடியில் பயன்பாடின்றி இருந்த காப்பி சுத்திகரிப்பு தொழிற்சாலை வளாகத்தில் மத்திய கூட்டுறவு அமைச்சகம் சார்பில் 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உணவு தானிய கிடங்கு அமைக்கப்படவுள்ளது.