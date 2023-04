Published: Just Now Updated: Just Now

50,000 புதிய விவசாய மின் இணைப்புகள்... அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அறிவிப்பு!

``தமிழகத்தில் விளைநிலங்களின் பரப்பை அதிகரித்து விவசாய உற்பத்தியை பெருக்கும் வகையில், நடப்பு 2023-24-ம் ஆண்டில் 50 ஆயிரம் புதிய விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்கப்படும்" - அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி