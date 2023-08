Published: Just Now Updated: Just Now

`நீர்வளங்களை துல்லியமாக அளக்கும்' முதல்வர் வழங்கிய GPS கருவிகள்... பயன்கள் என்ன?

நீர்வளத்துறை பொறியாளர்களுக்கு 9 DGPS மற்றும் 214 கையடக்க GPS கருவிகளை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார். இந்த DGPS கருவிகள் செயற்கைகோள்களிலிருந்து சமிக்ஞைகளைப் பெற்று அதன்மூலம் நீரின் இருப்பிடத்தை துல்லியமாக அளக்கும்.

Agriculture முதல்வர் வழங்கிய GPS கருவி