Published: Just Now Updated: Just Now

``உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு; பேரிடர் பாதித்த தாலுக்காக்களாக அறிவிக்க வேண்டும்" -விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்!

``தமிழக அரசு உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை ஏற்று சீர்காழி, தரங்கம்பாடி தாலுகாக்களை பேரிடர் பாதித்த தாலுக்காக்களாக அறிவிக்க வேண்டும். மறுத்தால் ஆகஸ்ட் 1 -ல் கொள்ளிடம் கடைவீதியில் 24 மணிநேரம் தொடர் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்துவோம்" - பிஆர்.பாண்டியன்