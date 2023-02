Published: Just Now Updated: Just Now

70 கி.மீ பயணம் செய்து 512 கிலோ வெங்காயம் விற்ற விவசாயி... பிடித்தம் போக கிடைத்தது 2 ரூபாய்!

கிடைத்த 512 ரூபாயில் கமிஷன், இறக்கும் கூலி, வெங்காயத்தை எடை போடுவத்தற்கான கட்டணம் என்று 509.50 ரூபாயை பிடித்தம் செய்து கொண்டு வெறும் 2 ரூபாயிக்கு காசோலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவும் 15 நாள்கள் பின் தேதியிட்டு காசோலை வழங்கப்பட்டுள்ளது.