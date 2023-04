Published: 12 Apr 2023 9 AM Updated: 12 Apr 2023 9 AM

``கீழ்பவானி - கான்கிரீட் தளம் அமைக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும்!" கார்த்திகேய சிவசேனாதிபதி

``கீழ்பவானி வாய்க்காலில் ஏற்கெனவே கான்கிரீட் தளம் உள்ள இடங்களில் மீண்டும் கான்கிரீட் தளம் கட்ட ஆட்சேபனை இல்லை. புதிதாக கான்கிரீட் தளம் அமைக்க வேண்டாம் என்பதே பெரும்பான்மையான விவசாயிகளின் கருத்தாகும்" - கார்த்திகேய சிவசேனாதிபதி