Published: 25 May 2023 7 PM Updated: 25 May 2023 7 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

``35 மாவட்டங்களில் பயிர் சாகுபடியை துல்லியமாக கணக்கிட புதிய செயலி" - வேளாண் துறை அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் பயிர்கள் மற்றும் நிலங்களின் பரப்பளவை துல்லியமாக கணக்கிட புதிய செயலியை விரைவில் அனைத்து கிராமங்களிலும் அறிமுகம் செய்யவுள்ளதாக வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது.