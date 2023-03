Published: Just Now Updated: Just Now

`கோட், சூட்டெல்லாம் ஒரு மரியாதைக்காக; நானும் விவசாயி மகன்தான்' நெல் மாநாட்டில் உருகிய துணைவேந்தர்!

"ஏர் கொண்டு உழுது" நமக்கு சோறு போட்டவர்கள் விவசாயிகள் மட்டுமல்ல, அவர்கள் விஞ்ஞானிகளும் கூட. பாரம்பரிய நெல் வகைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டிய அவசியம் தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது.