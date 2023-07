Published: 22 Jul 2023 11 AM Updated: 22 Jul 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

10,000 பனை இலக்கு; பனைமரங்களை அதிகரிக்க `பனைவிதை வங்கி'-யின் முயற்சி!

பனைவிதை வங்கியின் இரண்டாம் ஆண்டு பணிகளைக் கடந்த ஜூன் மாதத்தின் முதல் வாரத்திலேயே மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கிவிட்டார். `2,000 பனைவிதைகள் சேகரிப்பு' என்ற இலக்குடன் அந்த அமைப்பினர் தங்கள் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.