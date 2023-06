Published: 21 Jun 2023 10 AM Updated: 21 Jun 2023 10 AM

இயற்கை விவசாயம்; ஒரு விவசாயிக்கு ரூ.5,000 ஊக்கத்தொகை!

சுமார் 1.20 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட நிலத்தை முழுவதுமாக இயற்கை விவசாயம் செய்யும் பகுதிகளாக மாற்றவுள்ளதாக ராஜஸ்தான் மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது.