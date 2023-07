Published: Just Now Updated: Just Now

ஓராண்டில் 1000 டன் விளைபொருள் விற்பனை; திருமங்கலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடம் சாதனை.!

தமிழகத்திலுள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது மத்திய அரசின் இநாம் மூலம் விவசாயிகளுக்கு அதிக பலனை பெற்றுத் தருகிறது.