Published: 17 May 2023 1 PM Updated: 17 May 2023 1 PM

ரேஷன் கடைகளில் தேங்காய் எண்ணெய் விநியோகிக்க தமிழக அரசு திட்டம்... சாப்பிட உகந்ததா தேங்காய் எண்ணெய்?

தேங்காய் எண்ணெயை தாராளமாக உணவில் எடுத்துக் கொள்ளலாம். அந்த காலத்தில் சமையலில் வறுப்பதற்கு, தாளிப்பதற்கு மட்டுமில்லாமல், பலகாரங்களைக் கூட தேங்காய் எண்ணெயில் செய்வார்கள்.